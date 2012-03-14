Венера і Юпітер "зіллються"

Пік небесного дійства, коли Венера і Юпітер створять явище, відоме як злиття планет, припаде на четвер, 15 березня. "Ігри" можна побачити в Криму при ясній погоді, повідомив вчений секретар Кримської астрофізичної обсерваторії Олексій БАКЛАНОВ, пише "Кримське інформаційне агентство".

"Дві яскраві планети знаходитимуться в безпосередній близькості. Відстань між ними складе три градуси, це приблизно шість місяців. Буває і ближче, тоді створюється видимість повного злиття", - сказав він.

Небесне явище можна спостерігати над західним горизонтом протягом чотирьох годин: з 18 до 22.

БАКЛАНОВ повідомив також, що "злиття" Венери і Юпітера відбувається кожні 13 місяців. В давнину його називали "злиттям любові і влади".