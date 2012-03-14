До Хорватії - без віз

Громадяни Україні з 1 квітня по 31 жовтня 2012 року зможуть їздити в Хорватію без віз.

За словами прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Дикусарова, рішенням уряду республіки Хорватія тимчасово припинено дію візового режиму для громадян України.

"Українські громадяни, які мають діючі паспорти для виїзду за кордон будь-яких типів, незалежно від цілей поїздки, можуть без віз в`їжджати до Хорватії, перебувати на її території до 90 днів і прямувати через неї транзитом", - сказав він.

При цьому прес-секретар зазначив, що при в`їзді в Хорватію прикордонні служби цієї країни можуть вимагати міжнародний поліс медичного страхування і підтвердження фінансового забезпечення на період перебування з розрахунку 100 євро на добу.

Дікусраров також підкреслив, що, оскільки Хорватія не входить до Шенгенської зони, то при подорожуванні наземним транспортом громадяни України повинні потурбуватися про оформлення 2-разових або багаторазових шенгенських віз на великі терміни для перетину територій Угорщини, Польщі, Словаччини чи Словенії, які знаходяться в Шенгенській зоні, повідомляє "Українська правда. Життя".