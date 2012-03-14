Нафтотрейдери уклали "пакт" з владою Севастополя

Трибічну угоду (меморандум) підписали представники державної адміністрації Севастополя, Інспекції з питань захисту прав споживачів і нафтотрейдери.

Згідно з умовами, оператори АЗС і нафтобаз регіону взяли на себе зобов'язання забезпечити стабільну ситуацію на ринку, встановивши граничний рівень цін на бензин марки А-95 на рівні середньоукраїнських цін, але не вище, ніж у Києві.

Міськадміністрація, у свою чергу, зобов'язалася забезпечити постійну співпрацю в рамках експертно-аналітичних груп для забезпечення достовірного і своєчасного інформування нафтотрейдерів, а також контролю якості і безпеки продукції.

Запропонований виконавчою владою Севастополя документ підписали представники практично всіх суб'єктів господарювання, представлених на ринку світлих нафтопродуктів регіону.

Меморандум розроблено у зв'язку з початком весняно-польових робіт для недопущення необгрунтованого зростання цін на ринку бензину.

У Севастополі 18 нафтотрейдерам належать 78 автозаправних станцій і 3 нафтобази. Лише за січень ними реалізовано 2018,4 тонн світлих нафтопродуктів на 40 млн. грн.