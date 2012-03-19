Морські піхотинці виконали 250 стрибків з парашутами в Криму (фото)
09:44, 19 березня 2012Крым
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Висота - 600 і 800 метрів
Понад 80 морських піхотинців пострибали з парашутами в Саках в Криму. Завершилися збори з повітрянодесантної підготовки військовослужбовців, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.
У заходах брав участь особовий склад десантно-штурмової роти та розвідувального взводу батальйону морської піхоти Військово-морських сил країни.
Проведено заняття по вивченню парашутних систем, тренування по укладанню парашутів, а також стрибки з борту літака Ан-2 з висоти 600 і 800 метрів. Морпіхі за три дні виконали 250 стрибків.
"Близько 50 військовослужбовців - призовників осені 2011 року - виконали стрибки вперше", - йдеться в прес-релізі.
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