Самовбивця вижив, випавши з 5 поверху (фото)
17:06, 19 березня 2012Крым
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Історія з Севастополя
Житель Севастополя залишився живий, вистрибнувши з балкону 5 поверху, повідомила прес-служба управління МНС міста
36-річний чоловік відпочивав з товаришами в одній з квартир на вулиці Генерала Лебедя.
«Через деякий час почав скаржитися, що він - сирота і нікому не потрібний, став хапатися за ножиці, потім за кухонний ніж, але друзі відібрали їх і спробували заспокоїти знаймого, - повідомили в прес-службі. - Тоді чоловік вибіг на балкон і повис на кондиціонері».
Дівчина спробувала схопити його за руки, але той зірвався і впав.
Горе-самовбивцю зняли з козирка рятувальники МНС і передали медикам.
Фото МНС
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