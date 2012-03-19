Самовбивця вижив, випавши з 5 поверху (фото)

Житель Севастополя залишився живий, вистрибнувши з балкону 5 поверху, повідомила прес-служба управління МНС міста

36-річний чоловік відпочивав з товаришами в одній з квартир на вулиці Генерала Лебедя.

«Через деякий час почав скаржитися, що він - сирота і нікому не потрібний, став хапатися за ножиці, потім за кухонний ніж, але друзі відібрали їх і спробували заспокоїти знаймого, - повідомили в прес-службі. - Тоді чоловік вибіг на балкон і повис на кондиціонері».

Дівчина спробувала схопити його за руки, але той зірвався і впав.

Горе-самовбивцю зняли з козирка рятувальники МНС і передали медикам.

Фото МНС