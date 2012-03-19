Керівник санаторію "заробив" $1 мільйон на продуктах і ремонті

Керівник санаторію в Євпаторії провернув аферу з продуктами і ремонтом оздоровниці, "заробивши" 8,5 мільйонів гривень, повідомила прес-служба кримської податкової.

Податкова міліція порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

"Санаторій в 2008-2011 роках уклав договори з трьома фірмами на поставку продуктів, ремонт теплотраси і підготовку своїх об'єктів до курортного сезону на загальну суму близько 11 мільйонів гривень. Гроші перерахували на рахунки підприємств. Вартість невиконаних робіт і послуг становить 8,5 мільйонів гривень", - йдеться в прес-релізі.

Назву оздоровниці податкова не повідомила.