Вирок екс-спікеру Криму оголосять у вівторок

Вирок колишньому голові Верховної ради Криму Анатолію ГРИЦЕНКУ, який звинувачується в перевищенні влади й зловживанні нею на посаді керівника Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки), що завдало близько 25 млн. грн. збитків, буде оголошено у вівторок у Хортицькому районному суді Запоріжжя, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

Депутат кримського парламенту ГРИЦЕНКО (фракція Партії регіонів) був затриманий у січні 2011 року.

Він обвинувачують у протиправному припиненні права користування військовому радгоспу «Азовський» ділянкою площею 4,8 тис. га, у перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству і у порушенні порядку виплати матеріальної допомоги.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках.