Два кримських порти перемогли в морському рейтингу України

Керченський і Євпаторійський морські торговельні порти увійшли в число призерів національного морського рейтингу України за підсумками 2011 року, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Так, Керченський порт переміг у номінації «Золота тонна», показавши найвищий вантажообіг за всю історію підприємства. У 2011 році він переробив 6,3 млн тонн вантажів, це майже на 1,4 млн. тонн більше рекордного обсягу вантажопереробки, досягнутого в 2007 році.

Також порт зайняв третє місце в номінації «Абсолютний ріст» - за досягнення найвищого річного приросту обсягів вантажообігу («плюс» 1,4 млн. тонн).