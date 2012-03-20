В Криму створюють Чорнобиль в 3D

Об'ємна 3D-панорама Чорнобильської атомної станції стане новим експонатом музею Чорнобиля в Євпаторії, повідомляє прес-служба міської ради.

Довжина панорами складе сім метрів. Її автором став молодий євпаторійський художник Іван Кудрявцев.

«Це блок пов'язаних між собою ілюстрацій, де матеріали зібрані від будівництва атомної станції та устрою реактора до хронології наслідків вибуху», - повідомляє прес-служба з посиланням на заступника начальника відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Тетяну Рудник.

Крім того, в музеї будуть представлені документи і фотографії, зроблені в дні трагедії, а також прототипи одягу та устаткування: протигази, індивідуальні аптечки, дозиметри, накопичувачі радіоактивного опромінення.

До кінця року в музеї також хочуть створити макет чорнобильської станції з світлозвуковою імітацією вибуху.

Відкрити музей планується 26 квітня - у річницю аварії на ЧАЕС.