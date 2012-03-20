В озері в Криму знайшли тіло ще одного рибалки

Тіло ще одного рибалки, який разом з товаришем зник наприкінці січня, знайшли на озері Сасик-Сиваш в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Двоє чоловіків пропали біля села Гаршина Сакського району. Вони вийшли на риболовлю на пластиковому човні з двигуном в умовах штормового попередження і не повернулися.

Чоловіки проживали у селі Охотнікове.

Тіло знайдено місцевими рибалками в вечорі 19 березня, напередодні в ранці було знайдено тіло першого зниклого чоловіка.