В озері в Криму знайшли тіло ще одного рибалки
09:42, 20 березня 2012Крым
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Зник ще в січні
Тіло ще одного рибалки, який разом з товаришем зник наприкінці січня, знайшли на озері Сасик-Сиваш в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Двоє чоловіків пропали біля села Гаршина Сакського району. Вони вийшли на риболовлю на пластиковому човні з двигуном в умовах штормового попередження і не повернулися.
Чоловіки проживали у селі Охотнікове.
Тіло знайдено місцевими рибалками в вечорі 19 березня, напередодні в ранці було знайдено тіло першого зниклого чоловіка.
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