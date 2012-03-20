Уряду Криму передали в управління низку військових радгоспів
10:03, 20 березня 2012Крым
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Зокрема, "Азовський"
Кабінет міністрів України передав до сфери управління Ради міністрів Криму низку військових радгоспів та державних підприємств.
Так, передані цілісні майнові комплекси військових радгоспів "Азовський" (смт Багерове Ленінського р-ну), "Євпаторійський" (Євпаторія) і "Гурзуфський" (смт Зуя Білогірського р-ну).
У списку держпідприємств, зокрема, вказані "Агропромислова фірма "Прибережна" (с.Медведево Чорноморського р-ну), "Державне сільськогосподарське підприємство "Сонячне" (с.Скворцово Сімферопольського р-ну), "Агропромкомбінат "Виноградний" (с.Кольчугіно Сімферопольського р-ну), радгосп-завод імені 1 Травня (смт Первомайське Первомайського р-ну), повідомляє "Українська правда".
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