Уряду Криму передали в управління низку військових радгоспів

10:03, 20 березня 2012
Крым
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Зокрема, "Азовський"

Кабінет міністрів України передав до сфери управління Ради міністрів Криму низку військових радгоспів та державних підприємств.

Так, передані цілісні майнові комплекси військових радгоспів "Азовський" (смт Багерове Ленінського р-ну), "Євпаторійський" (Євпаторія) і "Гурзуфський" (смт Зуя Білогірського р-ну).

У списку держпідприємств, зокрема, вказані "Агропромислова фірма "Прибережна" (с.Медведево Чорноморського р-ну), "Державне сільськогосподарське підприємство "Сонячне" (с.Скворцово Сімферопольського р-ну), "Агропромкомбінат "Виноградний" (с.Кольчугіно Сімферопольського р-ну), радгосп-завод імені 1 Травня (смт Первомайське Первомайського р-ну), повідомляє "Українська правда".

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