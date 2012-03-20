Уряду Криму передали в управління низку військових радгоспів

Зокрема, "Азовський"

Кабінет міністрів України передав до сфери управління Ради міністрів Криму низку військових радгоспів та державних підприємств. Так, передані цілісні майнові комплекси військових радгоспів "Азовський" (смт Багерове Ленінського р-ну), "Євпаторійський" (Євпаторія) і "Гурзуфський" (смт Зуя Білогірського р-ну). У списку держпідприємств, зокрема, вказані "Агропромислова фірма "Прибережна" (с.Медведево Чорноморського р-ну), "Державне сільськогосподарське підприємство "Сонячне" (с.Скворцово Сімферопольського р-ну), "Агропромкомбінат "Виноградний" (с.Кольчугіно Сімферопольського р-ну), радгосп-завод імені 1 Травня (смт Первомайське Первомайського р-ну), повідомляє "Українська правда".

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