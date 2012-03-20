На форумі СНД у Москві хвалять Крим

Економічні можливості Криму становлять великий інтерес для інвесторів, заявив генеральний директор Фінансово-банківської ради СНД Павло Нефідов під час міжнародного економічного форуму держав - учасниць Співдружності незалежних держав.

Форум 20 березня відкрився в Москві, в ньому, зокрема, бере участь голова Ради міністрів Анатолій Могильов. Крім представників органів влади, національних та міжнародних торгово-промислових палат, у форумі, який проводиться для зміцнення економічного співробітництва держав СНД, беруть участь бізнесмени та аналітики.

«У "перлини" має бути хороша оправа, і ми докладаємо зусиль, щоб той економічний потенціал, який є в Криму, був реалізований повною мірою», - цитує Нефідова прес-служба Радміну.

Генеральний директор австрійської компанії AF Chemical Equipment HandelsgmbH Пауль Шобель заявив, що влада Криму створює цивілізовані умови для інвестування. Раніше відбулася його зустріч з Могильовим, на якій обговорювалися можливості інвестування в різні галузі економіки Криму. «Нас цікавить виноробство, сільське господарство, наші партнери зацікавлені в інвестиціях у сферу твердих побутових відходів. Ми обговорювали різні проекти, нам пропонують перспективні майданчики, одна з них - Феодосія», - зазначив гендиректор.