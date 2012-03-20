Мусульманське кладовище розгромили в Криму

Кілька розбитих надгробків виявили мусульмани на кладовищі в Сімферопольському районі Криму. Вандали розгромили пам`ятники і проїхали на автомобілі по свіжих могилах, повідомив по телефону кореспонденту УНІАН прес-секретар Духовного управління мусульман Криму Айдер АДЖІМАМБЕТОВ.

«У Мирному сьогодні вранці виявили кілька зруйнованих надмогильних каменів, машиною проїхалися по нових могилах. Поки що кількість не знаємо. Ми виїжджаємо на місце події», - сказав АДЖІМАМБЕТОВ.