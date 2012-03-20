Єдиний підводний човен України вчиться стояти на якорі
“Запоріжжя” готують до випробувань
Підводний човен “Запоріжжя” готується до ходових випробувань. Вранці 20 березня корабель вперше за останні кілька років залишив межі 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту РФ, і наразі у Севастопольській бухті екіпаж виконує навчальні завдання з відпрацювання повсякденної організації корабля при стоянці на якорі, повідомив прес-центр командування Військово-морських cил України.
За кілька днів "Запоріжжя" повернеться до заводської стінки, де продовжить підготовку до ходових випробовувань.
Раніше відбулися швартові випробування корабля. Крім того, згідно з планом підготовки, з екіпажем “Запоріжжя” проводяться навчання та тренування.
Підводний човен “Запоріжжя” (до 21 жовтня 1997 року він мав назву Б-435) було збудовано і спущено на воду 29 травня 1970 року у Ленінграді. Човен входив до складу Північного флоту, з 1990 р. - до складу Чорноморського флоту. До складу ВМС України увійшов в 1997 році. У тому ж році, 1 серпня, на “Запоріжжі” був піднятий прапор українських ВМС.
За 2001-2011 роки судно було капітально відремонтовано.
Ходові випробування передбачається провести до 31 травня.