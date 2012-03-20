Єдиний підводний човен України вчиться стояти на якорі

Підводний човен “Запоріжжя” готується до ходових випробувань. Вранці 20 березня корабель вперше за останні кілька років залишив межі 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту РФ, і наразі у Севастопольській бухті екіпаж виконує навчальні завдання з відпрацювання повсякденної організації корабля при стоянці на якорі, повідомив прес-центр командування Військово-морських cил України.

За кілька днів "Запоріжжя" повернеться до заводської стінки, де продовжить підготовку до ходових випробовувань.

Раніше відбулися швартові випробування корабля. Крім того, згідно з планом підготовки, з екіпажем “Запоріжжя” проводяться навчання та тренування.

Підводний човен “Запоріжжя” (до 21 жовтня 1997 року він мав назву Б-435) було збудовано і спущено на воду 29 травня 1970 року у Ленінграді. Човен входив до складу Північного флоту, з 1990 р. - до складу Чорноморського флоту. До складу ВМС України увійшов в 1997 році. У тому ж році, 1 серпня, на “Запоріжжі” був піднятий прапор українських ВМС.

За 2001-2011 роки судно було капітально відремонтовано.

Ходові випробування передбачається провести до 31 травня.