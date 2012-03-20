На мусульманському цвинтарі влаштували перегони (фото)

Чотири могили пошкоджені на мусульманському цвинтарі у селі Мирне під Сімферополем. Вандали, ймовірно, влаштували перегони на кладовищі, передає УНІАН.

На одній могилі зруйновано надгробок, по двох (зокрема – одній свіжій) прокаталися на машинах, ще одну, схоже, били ногами. Пошкоджено поховання 2000, 2001, 2006 і 2012 років.

Співробітники міліції роблять зліпки зі слідів від «легковика».

Зруйновані поховання знайшли сьогодні вранці люди, які прийшли на цвинтар, щоб вирити нові могили. Не факт, що інцидент стався нинішньої ночі, оскільки це кладовище відвідують не щодня.

Духовне управління мусульман Криму обурене тим, що сталося. «У нормальному стані таке не зроблять. Можливо, «гонщики» були п`яними», - заявив прес-секретар ДУМК Айдер АДЖІМАМБЕТОВ.