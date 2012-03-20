Чого бракує українцям?

Українці вже майже 10 років відзначають, що найбільше їм не вистачає порядку в суспільстві, повідомив заступник директора інституту соціології НАН України Микола ШУЛЬГА на прес-конференції, присвяченої підсумкам 20-річного соціологічного моніторингу «Українське суспільство».

Він зазначив, що за результатами щорічного моніторингу видано 2-томник «Українське суспільство: 20 років незалежності».

Зокрема, ШУЛЬГА повідомив, що результати дослідження показують, що більшості українців (63%) не вистачає впевненості, що ситуація в країні поліпшиться. 72% відзначають, що їм не вистачає порядку в суспільстві та дотримання чинних законів у країні – близько 70%.

При цьому соціологи відзначають низький рівень довіри до державних органів: до податкової інспекції – 9%, до міліції – 13,5%, до прокуратури – 11%, до судів – 12%.

Водночас ШУЛЬГА відзначив, що за останні 20 років Україна втратила соціологічну культуру. Він переконаний, що практично жоден державний орган не цікавиться тим, що може дати соціологія для модернізації суспільства та реформування його окремих сфер.