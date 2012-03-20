Кримчанин вбив вора

У Керчі господар приватного домоволодіння з рушниці смертельно поранив чоловіка, який намагався залізти до його помешкання. Стосовно нього порушено кримінальну справу, повідомила прес-служба кримської міліції.

Чоловік і його дружина, почувши шум на вулиці, виглянули у вікно і побачили людину, яка стояла на газовій трубі й мала намір проникнути на другий поверх їхнього будинку. Господар вистрілив в нього. «Я неодноразово попереджав, що стрілятиму, здійснив попереджувальний постріл у повітря», - розповів він міліціонерам.

Поранений 32-річний чоловік, який тимчасово проживав у Керчі, потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням правого стегна і там помер.

У власника будинку є дозвіл на зберігання і носіння зброї.

На місці події знайшли дві гільзи, а також ніж, який, імовірно, належить загиблому.

«Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України "умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого". Стосовно загиблого також буде ухвалено рішення відповідно до законодавства», - говориться у прес-релізі.