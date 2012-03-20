Тонну осетрових риб та 5 кг чорної ікри вилучили в Криму
17:04, 20 березня 2012Крым
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Браконьєри з Чорноморського
Група браконьєрів затримана в Чорноморському районі Криму, на складах організованого ними підприємства виявлено більше тонни риб осетрових порід і 4,5 кілограма чорної ікри, повідомляє прес-служба кримської міліції.
За попередніми оцінками збитки, завдані злочинними діями затриманих, становить 1 млн 920 тис гривень.
«Браконьєри організували незаконну діяльність з метою здійснення вилову риб цінних осетрових порід для подальшої її реалізації по об'єктах ресторанного господарства», - повідомляє прес-служба.
Імовірно, таким видом злочинної діяльності троє затриманих жителів Чорноморського району займалися з січня 2012 року.
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу.
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