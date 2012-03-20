Залізничні квитки на літо в Крим можна придбати вже зараз

17:29, 20 березня 2012
Крым
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Поїзд фірмовий

Квитки на поїзд № 12 Сімферополь-Київ-Сімферополь відтепер можна придбати за 90 діб, повідомляє прес-служба рескома Криму з транспорту і зв'язку.

Таке рішення прийняла кримська дирекція Придніпровської залізниці. Мета - залучення додаткового пасажирського потоку.

Крім того, дирекція планує удосконалити процес продажу квитків через Інтернет.
 

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