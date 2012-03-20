Залізничні квитки на літо в Крим можна придбати вже зараз

Квитки на поїзд № 12 Сімферополь-Київ-Сімферополь відтепер можна придбати за 90 діб, повідомляє прес-служба рескома Криму з транспорту і зв'язку.

Таке рішення прийняла кримська дирекція Придніпровської залізниці. Мета - залучення додаткового пасажирського потоку.

Крім того, дирекція планує удосконалити процес продажу квитків через Інтернет.

