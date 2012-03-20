Хлопці з обрізами заснули на зупинці в центрі Сімферополя

Двоє юнаків заснули на зупинці в центрі Сімферополя з обрізами мисливських рушниць. До міліції їх "здав" чоловік, який чекав на проспекті Кірова маршрутку.

"До моменту приїзду правоохоронців хлопці прокинулися й встигли трохи прийти до тями. Молоді люди вели себе спокійно і розповіли, що вони з ще одним приятелем приїхали до Сімферополя з Білогірського району погуляти. Напередодні ввечері випивали, спиртне зморило, і вони заснули на зупинці. Третій приятель чомусь кинув друзів у центрі міста і поїхав ", - сказано в прес-релізі кримської міліції.

Сумка від протигаза, з якої стирчали два обрізи, за словами хлопців, належить саме йому.

Хлопців 21 і 23 років доставили в міліцію. Їх знайомого - 22-річного юнака - затримали в той же день в Білогірському районі. Правоохоронці з'ясовують, навіщо і де підозрювані придбали обрізи.

За фактом незаконного поводження зі зброєю порушено кримінальну справу. Санкція статті - від двох до п'яти років в'язниці.