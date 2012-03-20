Могильов кличе інвесторів до Криму

Крим є одним із регіонів України, що найдинамічніше розвивається, і перспективним майданчиком для інвесторів із країн СНД, заявив голова Ради міністрів автономії Анатолій МОГИЛЬОВ на міжнародному економічному форумі країн - учасниць Співдружності, що відбувається в столиці Росії Москві, повідомила прес-служба Радміну.

МОГИЛЬОВ презентував інвестиційні можливості Криму. Серед пріоритетних напрямів він назвав модернізацію санаторно-курортного і аграрного комплексів, розвиток інноваційної промисловості. Також ключовими напрямами є розвиток транспортної інфраструктури і альтернативних джерел енергії. «Запрошую бізнес, представників міжнародного економічного форуму взяти участь в реалізації всіх цих проектів і в розвитку Криму в цілому як пріоритетної території України», - сказав він.

МОГИЛЬОВ сказав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визначив, що Крим є територією пріоритетного розвитку. «В даний час опрацьовуються документи, які дозволять значно покращити інвестиційний клімат в Криму», - сказав голова Радміну.

Зокрема, ухвалено закони про земельні відносини, «Про Раду міністрів АРК», в першому читанні схвалено законопроект, що регламентує особливості ведення інвестиційної діяльності на території автономії. Також підготовлені зміни до Податкового кодексу України, що передбачають надання податкових пільг інвесторам, які працюють в Криму.

20 березня в Москві відкрився міжнародний економічний форум держав - учасниць СНД. Він організований Виконавчим комітетом СНД і Діловим центром економічного розвитку Співдружності. Серед делегатів форуму - представники органів влади держав – учасниць Співдружності, представники національних і міжнародних торговельно-промислових палат, бізнесмени, аналітики, експерти.