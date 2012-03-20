Екс-спікеру Криму дали 2 роки умовно

Суд Комунарського району Запоріжжя оголосив вирок екс-спікеру Верховної Ради Криму Анатолію ГРИЦЕНКУ, засудивши його до позбавлення волі строком на два роки з випробувальним строком на 2 роки.

ГРИЦЕНКА було звільнено з-під варти в залі суду.

Відповідне рішення було ухвалене судом з урахуванням пом`якшувальних обставин: наявність на утриманні ГРИЦЕНКА неповнолітньої дитини, а також дружини і матері, які потребують лікування.

Крім того, суд під час судового засідання перекваліфіковував один із епізодів, за якими ГРИЦЕНКУ висувалося обвинувачення (незаконне припинення права власності військовим радгоспом на землі на території Криму зі ст. 365 на більш легку ст. 367 – халатність).

ГРИЦЕНКО обвинувався у протиправному припиненні права користування військовому радгоспу «Азовський» ділянкою площею 4,8 тис. га, у перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству і у порушенні порядку виплати матеріальної допомоги.