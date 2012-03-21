Україна 25 березня перейде на "літній" час

В Україні 25 березня о третій годині за київським часом запроваджується «літній» час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед, йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Запровадження «літнього» часу передбачено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року.

Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у більш як 110 країнах світу.

У лютому цього року Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради проект закону ”Про порядок обчислення часу на території України”, яким передбачено запровадження часу другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.

У разі ухвалення законопроекту як закону і підписання його Президентом України він набере чинності з 1 листопада 2012 року.

У пояснювальній записці зазначається, що у зв’язку із проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та необхідністю завчасного інформування європейської спільноти про зміну порядку обчислення часу було внесено та підтримано пропозицію щодо залишення на відповідний період чинного в країні порядку обчислення часу.

Таким чином, запропоновано перевести годинникову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати дію літнього часу і вже не переводити годинникової стрілки, тобто запровадити на території України час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.