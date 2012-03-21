Тепер в музеї Криму є книги про Африку. Конфіскат ХІХ століття

Центральний музей Тавриди одержав у вівторок від кримського управління СБУ книги, географічні карти, предмети побуту та одягу кінця. Їх вилучили у кримчанина, котрий виїжджав у ПАР на постійне місце проживання.

Карти датуються 1847-1857 роками. Книги англійською мовою - 1840-1905 роками, в них розповідається про історію Африки, військові конфлікти та історичних осіб.

У музей також передали речі німецьких колоній, розташованих раніше в Криму: старовинну скриню, пічний кахель, керамічну посудину, орнаментну тканину.

Конфіскована за рішенням суду в 2011 році колекція оцінюється в кілька мільйонів гривень.

Її власник поніс адміністративне покарання.