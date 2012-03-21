Єдиний підводний човен України вперше вийшов в море (фото)

Єдиний український підводний човен "Запоріжжя" у вівторок вперше за останні декілька років покинув межі 13-го судноремонтного заводу в Севастополі і вийшов в міську бухту для виконання учбових завдань.

Дизель-електричний підводний човен (проект 641, Foxtrot за класифікацією НАТО) було побудовано у 1970 році в Ленінграді і введено до складу Північного флоту ВМФ СРСР. У 1990 було переведено в Чорноморський флот ВМФ СРСР.

У 1997 році відповідно до угоди про розподіл ЧФ між Російською Федерацією і Україною човен відійшов українській стороні. За час знаходження "Запоріжжя" у складі ВМС України він внаслідок своєї незадовільної технічної готовності жодного разу самостійно не виходив у море і не здійснював підводних занурень.

З лютого 2003 року субмарина знаходилася на ремонті на 13-му судноремонтному заводі у Севастополі.