Екс-голова сільради у Криму сяде на 9,5 років за хабар

Центральний райсуд Сімферополя у вівторок засудив колишнього голову ради села Малоріченське Ігоря КОСТРОМЦОВА до дев`яти з половиною, а екс-землевпорядника Анатолія БАТЯЕВА - до восьми з половиною років ув`язнення за отримання 750 тисяч доларів хабара.

Їх взяли під варту в залі суду, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Чиновники Малоріченської сільради і посередник вимагали 1,1 млн. доларів хабара у росіянина за допомогу у виділенні 5 гектарів землі. Їх викрили влітку 2009 року при отриманні частини хабара.

Згідно з рішенням суду, у сільських керівників також конфіскують майно.

Також колишні чиновники позбавлені права три роки обіймати посади в органах місцевого самоврядування.

«Доведено їх вину в отриманні хабарів, зловживанні службовим становищем, перевищенні повноважень і посадовий підробці», - заявили в прокуратурі.

Посередник отримав п`ять років тюрми.