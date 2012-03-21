Ціни у Севастополі ростуть, бо на флоті Росії зависока платня

Голова Севастопольської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА пояснює зростання цін у місті присутністю російських військовослужбовців з окладами, які у кілька разів перевищують середню зарплату севастопольців, а також припливом відпочивальників у літній період, повідомила прес-служба адміністрації.

Тижневик «Коментарі:» підбив підсумки роботи губернаторів України за 2011 рік. Оцінка виконувалася шляхом інтеграції 21-го показника. Серед них: динаміка виробництва, торгівлі, будівництва, обсяги житла, введеного в експлуатацію, фінансова діяльність, інфляція, безробіття, рівень заробітної плати та інші макроекономічні показники. Порівняно з підсумками попереднього рейтингу («К:» № 46 (289) від 2 грудня 2011 року) ЯЦУБА піднявся з 16-го на 11-е місце..

«В одному з центральних журналів підбили підсумки щодо рейтингу губернаторів. Пишуть, у місті у ЯЦУБИ зарплати не встигають за цінами. Оцінки однакові, що в Кабінеті міністрів, що у журналістів. Єдине, забувають, що значна частина жителів Севастополя - російські військовослужбовці, які останнім часом одержали серйозну надбавку у вигляді платні», - сказав ЯЦУБА.

Він додав, що це дуже позначається на купівельній спроможності жителів міста, проте ніде при підрахунках даний факт не враховується.

Вихід з ситуації, що склалася, у Севастопольській МДА бачать в подальшому нарощуванні «виробництва своїх товарів і послуг», а також послідовному підвищенні доходів місцевих жителів.

Кілька тижнів тому начальник управління промисловості, агропромислового комплексу та інфраструктури Севастопольської МДА Олег КУЖМАН в ефірі одного з місцевих телеканалів відзначав, що «гіперзавищені ціни на центральному ринку Севастополя розраховані на людей з підвищеним рівнем зарплати, включаючи дружин високооплачуваних моряків російського Чорноморського флоту».