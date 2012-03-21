З колодязя в Криму витягли небіжчика
11:01, 21 березня 2012Крым
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На допомогу кликали МНС
Загиблого 55-річного чоловіка знайшли в колекторному колодязі в Сімферополі, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Щоб витягти тіло з колодязя, правоохоронці звернулись до МНСників.
«За допомогою рятувальної мотузки вони спустилися у колодязь та витягнуло загиблого чоловіка», - повідомили у прес-службі.
Причина смерті з’ясовується.
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