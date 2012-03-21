Могили мусульман в Криму розгромили ... випадково (фото)

Співробітники міліції затримали підозрюваного в пошкодженні надгробків на могилах мусульман на кладовищі в Сімферопольському районі Криму. 33-річний житель села Мирне заявив, що зробив це випадково, повідомила прес-служба головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Мусульмани виявили пошкоджені могили в селі Мирне вранці 20 березня. На одній - зруйновано надгробок, по двох (зокрема - одній свіжій) прокотилися на авто, ще одну, схоже, били ногами. Співробітники міліції зробили зліпки зі слідів від авто та порушили кримінальну справу за статтею ”наруга над могилою”.

”Чоловік поїхав на кладовище відвідати могилу родича. При в`їзді на територію, де було відсутнє асфальтове покриття, автомобіль занесло вбік, було пошкоджено декілька надгробків, - повідомили в прес-службі. - Після цього машина забуксувала, її занесло, сталося зіткнення з надгробною плитою, яка розкололася. Щоб витягти машину, чоловік попросив про допомогу водія джипу, що проїжджав неподалік”.

Слідство триває.

