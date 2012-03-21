Погода на четвер: дощ і шквали

22 березня в Україні, крім західних областей, очікується невеликий дощ, на сході вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та в Криму місцями пориви 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті та півдні Одещини до 15° тепла; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; у Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Київській області у четвер вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.