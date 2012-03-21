Бомбу у 100 кіло знищили в Криму

Бійці спеціального морського загону знищили фугасну авіаційну бомбу вагою в 100 кг і майже 270 боєприпасів часів війни 20 березня в Ленінському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Авіабомбу знайшов кримчанин, який 19 березня пас худобу на схилі одного з пагорбів неподалік від селища Багерово. Чоловік зателефонував до МНС.

Бомба знаходилася хвостовою частиною на поверхні, її детонатор був пошкоджений, тому транспортуванні вона не підлягала. Було прийнято рішення знищувати вибухонебезпечний предмет на місці. Розліт її осколків міг скласти - 1000 метрів на відкритій території.

"Щоб мінімізувати наслідки вибуху, бійці зробили спеціальне поглиблення в землі. Через це розліт осколків зменшився до 400 метрів", - йдеться в прес-релізі.

Всього з початку року співробітники морського загону знищили близько 2 тисяч вибухонебезпечних предметів.