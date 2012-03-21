Росіяни порівнюють Путіна з Татом Карло (опитування)

Росіяни порівняли обраного президента РФ Володимира ПУТІНА з Татом Карло, а лідера ЛДПР Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО з Карабасом Барабасом, свідчать результати соціологічного опитування «Левада-центру».

«Ми спробували розглянути існуючі в свідомості виборців образи провідних російських політиків – акторів нашого «політичного театру» – через призму образів знайомих і зрозумілих із дитинства без зайвих слів героїв казки Олексія Толстого «Золотий ключик», йдеться в повідомленні.

На думку соціологів, у цій казці нікому не потрібно пояснювати, хто з них «хороший», а хто «поганий», хто – «активний», а хто – «пасивний», хто – «значна», а хто – «прохідна» постать, хто – «герой», а хто – «жертва», хто – «переможець», а хто – «переможений», хто – «лялька», а хто – творець ляльок, деміург цієї п`єси, й «ляльковод».

Так, за роль головного й «хорошого» творця лялькового світу Тата Карло конкурують ПУТІН (20%) і лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ – 13% (при тому, що роль «поганого» й невдачливого ляльковода однозначно залишається за ЖИРИНОВСЬКИМ – 22%), за роль головної й «хорошої» ляльки Буратіно – Дмитро МЕДВЕДЄВ (11%) і Михайло ПРОХОРОВ (9%).

Але, судячи із симпатій опитаних, ЗЮГАНОВУ доведеться задовольнятися не такою вже значущою роллю наляканого «говіркого поліна» друга Тата Карло, столяра Джузеппе (11%), а ПРОХОРОВУ – роллю говіркого Цвіркуна (8%).

Найбільш відповідною роллю для Сергія МИРОНОВА, на думку опитаних, вважається Кіт Базиліо (8%), для Григорія ЯВЛІНСЬКОГО – П`єро (8%).

Опитування було проведено за репрезентативною вибіркою населення Росії 24-27 лютого. В ньому взяла участь 1601 людина віком 18 років і старше.