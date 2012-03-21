Морські піхотинці відкрили вогонь у Криму (фото)
14:31, 21 березня 2012Крым
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О 5 годині підняли за тривогою
Морські піхотинці проводять польові заняття з вогневої підготовки на базі Чорноморського тренувального центру в Криму. В середу на полігон вийшла десантно-штурмова рота.
«О п’ятій годині особовий склад підняли за тривогою. Підрозділи висунулися в район зосередження. На вогневому рубежі піхотинці виконали бойові стрільби», - повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.
Бойовими стрільбами закінчується злагодження відделень, яке тривало два місяці.
Військовослужбовці виконали нормативи з бойової підготовки, провели завантаження на БТР, стрільби зі стрілецької зброї та РПГ.
Фото Міноборони
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