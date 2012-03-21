15-річні виродки зґвалтували 55-річну жінку в Криму
14:51, 21 березня 2012Крым
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Награбованого виявилось замало
Двоє 15-річних вихованців школи-інтернату Керчі підозрюються в пограбуванні та згвалтуванні 55-річної мешканки міста, повідомила в середу прес-служба кримської міліції.
Інцидент стався 17 березня. Жінка звернулася в міліцію із заявою, вказавши, що пізно ввечері на вулиці в Керчі на неї напали двоє юнаків. Вони вихопили сумочку, де було всього 50 гривень. Залишившись незадоволеними награбованим, хлопці повернулися до жінки, відібрали у неї ювелірні прикраси і зґвалтували.
За даними прес-служби, в цей же день підлітки скоїли крадіжку металобрухту.
Юнаків затримали 19 березня. Проти них порушили кримінальну справу.
Хлопцям загрожує до 12 років в'язниці.
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