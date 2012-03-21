Два нових порома вийдуть в квітні в бухту Севастополя
15:45, 21 березня 2012Крым
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Ціна залишається старою
Два нових порома курсуватимуть в Севастопольській бухті по лінії "Артбухта-Північна". Їх запуск запланований на кінець квітня, повідомила прес-служба Севастопольської державної адміністрації.
Ціна на проїзд залишиться на колишньому рівні - 2 гривні 50 копійок.
"Один пором зможе вмістити 30 автомобілів і більше 150 чоловік", - відзначили в прес-службі.
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