Два нових порома вийдуть в квітні в бухту Севастополя

15:45, 21 березня 2012
Крым
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Ціна залишається старою

Два нових порома курсуватимуть в Севастопольській бухті по лінії "Артбухта-Північна". Їх запуск запланований на кінець квітня, повідомила прес-служба Севастопольської державної адміністрації.

Ціна на проїзд залишиться на колишньому рівні - 2 гривні 50 копійок.

"Один пором зможе вмістити 30 автомобілів і більше 150 чоловік", - відзначили в прес-службі.                                                  
 

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