Сільрада в Криму незаконно віддала приватнику землю у моря
15:58, 21 березня 2012Крым
0 0
Відкрили справу
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконної передачі сільрадою Штормового (Сакський район) 0,1 га землі приватнику в приморському регіоні Криму. Ділянка коштує 300 тисяч гривень, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.
"10 соток виділено під забудову у порушення закону, оскільки є землями рекреації і не можуть надаватися для інших цілей. У результаті недбалості посадових осіб сільської ради із земель громади незаконно вилучили ділянку вартістю майже 300 тисяч", - йдеться в прес-релізі.
Інші подробиці прокуратура не повідомила.
Триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter