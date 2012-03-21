Сільрада в Криму незаконно віддала приватнику землю у моря

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконної передачі сільрадою Штормового (Сакський район) 0,1 га землі приватнику в приморському регіоні Криму. Ділянка коштує 300 тисяч гривень, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.

"10 соток виділено під забудову у порушення закону, оскільки є землями рекреації і не можуть надаватися для інших цілей. У результаті недбалості посадових осіб сільської ради із земель громади незаконно вилучили ділянку вартістю майже 300 тисяч", - йдеться в прес-релізі.

Інші подробиці прокуратура не повідомила.

Триває слідство.