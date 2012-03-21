Кримчанам в цьому році доведеться їсти турецькі абрикоси і персики

Бруньки плодових дерев та винограду вимерзли від 60 до 90% через аномальні холоди в кінці січня - початку лютого в Криму, повідомив міністр аграрної політики і продовольства регіону Валерій КРАВЕЦЬ.

Як відомо, кісточкові витримують мінус 22-23 градуса, яблуні - до мінус 30.

«У Криму було 25-27 градусів морозу, а вночі в деяких районах температура знижувалась до мінус 38. Морози супроводжувалися сильними поривами вітру. На території 12,7 тисяч га пошкоджено бруньки - в тій чи іншій мірі: в межах 4,8 - плодові, 7,9 - виноград. Персик, абрикос, черешня, слива на північному сході, північному заході, центрі пошкоджені від 60 до 90%. Яблуні місцями до 60%, виноград - від 75 до 90%», - повідомив КРАВЕЦЬ журналістам у Сімферополі.

Торік Крим зібрав понад 86 тисяч тонн плодово-ягідної продукції. «Планували на цей рік при тих нормальних умовах, які були, більше 110 тисяч тонн, але тепер, дай Бог, щоб зібрали в межах 83 тисяч тонн», - сказав міністр.

Регіон зібрав у 2011 році 99 тисяч тонн винограду. «Цього року планували в межах 100, але, думаю, зберемо не більше 68 тисяч тонн», - зазначив КРАВЕЦЬ.

