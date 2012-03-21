Кошеня в Севастополі переполохав багатоповерхівку (фото)
17:22, 21 березня 2012Крым
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Ремонт забезпечив не лише господарям
Севастопольські рятувальники продовбали у ванній дірку, щоб дістати з вентиляційної шахти кошеня. Мандрівник на прізвисько Сьома пролетів з шостого поверху на перший і застряг в стіні, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
Нестандартний випадок стався в будинку по проспекту Жовтневої Революції.
«На шостому поверсі в квартирі, де живе Сьома, господарі затіяли ремонт. Кошеня заліз у відкритий вентиляційний канал і пролетів п'ять поверхів вниз, застрягши в стіні ванної кімнати », - повідомили в МНС.
Самостійно витягти вихованця господар не зміг і викликав МНС.
Операція з порятунку Сьоми зайняла 20 хвилин.
Кіт відбувся легким переляком.
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