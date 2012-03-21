Крим поділився з Києвом раритетами (фото)

Три музеї в Києві отримали золоті монети, срібний посуд і фотоапарат радянського виробництва від кримської митниці. Цінності затримали в минулому році в аеропорту Сімферополя й на поромній переправі в Керчі при спробі їх незаконного переміщення через кордон. Їх конфіскували за рішенням судів, повідомила прес-служба митниці.

«Головним зберігачам Національного музею історії України, Музею історичних цінностей та Державного політехнічного музею передали 18 предметів, що відносяться до різних історичних періодів: 15 золотих монет XIX-XX століття з Франції та Швейцарії, срібні цукорницю і молочник англійської роботи початку XX століття, фотоапарат середини минулого століття », - йдеться в прес-релізі.





Фото митниці