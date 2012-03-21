Янукович збере Раду церков в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував провести наступну зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков влітку у Криму.

Завершуючи сьогоднішню зустріч, ЯНУКОВИЧ запропонував декілька дат - спочатку заявил, що можна було б зустрітися у вересні-жовтні, а потім згадав про вибори і запропонував провести зустріч раніше, у серпні. «Десь у числах п’ятнадцятих», - сказав президент.

Він вважає, що зустріч можна було б провести не в Києві, а, наприклад, в Криму. «Чому я кажу про Крим? Тому що більшість людей десь до числа 20 (серпня) відпочивають у Криму, і я особисто», - сказав ЯНУКОВИЧ.