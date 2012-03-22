Дідусь на тракторі перекинувся від удару в бік легковика в Криму
10:00, 22 березня 2012Крым
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Розбив голову
Трактор, що належить підприємству «Кримтеплокомуненерго», перекинувся після зіткнення з легковим автомобілем в Євпаторії. Водій отримав струс мозку і забій голови, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Аварія сталася 21 березня.
73-річний житель Євпаторії, рухаючись на тракторі в крайньому правому ряду, вирішив повернути наліво, не переконавшись у відсутності машин.
«Внаслідок такої необачності сталося зіткнення з "Опелем", який їхав в попутному напрямі в крайньому лівому ряду. Трактор перекинувся», - повідомили в ДАІ.
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