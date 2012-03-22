Школярі йдуть на канікули

Весняні канікули розпочнуться в школах Сімферополя з 26 березня, повідомив прес-центр міської ради.

В той же час, в 4 школах міста (№8, 18, 24, 33), де заняття проводяться за модульною системою, канікули пройдуть за іншим графіком.

23 березня в усіх школах міста відбудуться суботники. Діти приведуть в порядок прилеглу до учбових закладів територію.