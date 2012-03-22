Школярі йдуть на канікули

10:37, 22 березня 2012
Крым
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Але спочатку приберуть за собою

Весняні канікули розпочнуться в школах Сімферополя з 26 березня, повідомив прес-центр міської ради. 

В той же час, в 4 школах міста (№8, 18, 24, 33), де заняття проводяться за модульною системою, канікули пройдуть за іншим графіком. 

23 березня в усіх школах міста відбудуться суботники. Діти приведуть в порядок прилеглу до учбових закладів територію.

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