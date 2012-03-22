Сайт уряду Криму запустив україномовну версію

Офіційний сайт Ради міністрів Автономної Республіки Крим запустив україномовну версію, повідомила прес-служба кримського уряду.

"Пропонуємо вам використовувати у своїй роботі дану версію, ознайомитися з якою можна за допомогою посилання "Українська версія" або за адресою http://www.ark.gov.ua/ua", - зазначається у повідомленні.

Раніше сайт уряду Криму "розмовляв" лише російською.