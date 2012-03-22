70-річчя оборони Керчі і Севастополя відзначать на державному рівні

В Україні на державному рівні буде відзначено 70-річчя героїчної оборони Керчі та Севастополя від німецько-фашистських загарбників у 1942 році. За ухвалення відповідного рішення проголосували 368 депутатів Верховної Ради із 412 зареєстрованих в сесійній залі. Уряду рекомендовано утворити організаційний комітет, розробити та затвердити план заходів.

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