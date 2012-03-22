Внутрішні війська відзначають 20-річчя (фото)

Внутрішні війська МВС України відзначають 20 річницю утворення.

«20 років - це великий шлях. Кримський підрозділ завжди був одним з провідних. На вас покладено важливе завдання охорони громадського порядку і забезпечення спокою в Криму. Хочу побажати усьому особовому складу здоров’я, благополуччя і професійних досягнень. А найголовніше, щоб підлеглі не підводили свого генерала, і щоб усі вони поверталися додому», ‑ сказав голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ під час урочистих заходів.

МОГИЛЬОВ відвідав виставку, на якій було представлено зразки озброєння, спеціальні засоби, екіпіровка військовослужбовців.

Він зазначив високий рівень підготовки і бойову єдність військовослужбовців кримського підрозділу і вручив відзнаки Радміну, а також погони командирові підрозділу управління кримського командування ВВ, який отримав звання майора, повідомила прес-служба уряду Криму.

Фото Радміну