Екс-керівника управління Рескомнацу затримали через шахрайство

Співробітники міліції затримали колишнього начальника управління Республіканського комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Юрія БАЗАРБАЄВА за підозрою у шахрайському заволодінні 200 тис. грн. у 2009-2010 роках, повідомила прес-служба ГУ МВС в Криму.

БАЗАРБАЄВУ інкримінують «шахрайство в особливо великих розмірах» - ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

«Працюючи у комітеті, він заволодів коштами ряду громадян на загальну суму понад 200 тисяч гривень для розв’язання питання про отримання житла, яке будується за програмою облаштування і соціально-культурного розвитку депортованих», - зазначається у прес-релізі.

БАЗАРБАЄВ зараз обіймає посаду заступника начальника кримського підприємства «Аварійно-рятувальна служба на водних об`єктах».