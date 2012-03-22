Державну виконавчу службу Криму очолив Ященко

Державну виконавчу службу Автономної республіки Крим очолив Олександр ЯЩЕНКО. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомила прес-служба Мін’юсту. 32-річний ЯЩЕНКО працює в системі Державної виконавчої служби з 2000 року. Пройшов шлях від державного виконавця до начальника відділу примусового виконання рішень обласного управління державної виконавчої служби. Державна виконавча служба входить до системи органів юстиції, контролюється та координується через міністра юстиції. Служба здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів.

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