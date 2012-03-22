Кримським школярам обіцяють спектаклі із знижкою

Рада міністрів Криму підписала меморандуми про взаєморозуміння з історико-культурними заповідниками, музейними установами і театрами, які знаходяться у сфері управління Міністерства культури автономії, повідомила прес-служба кримського уряду.

За словами голови Радміну Анатолія МОГИЛЬОВА, необхідно виробити нову стратегію відносин влади, представників музейних установ, історико-культурних заповідників і театрів Криму, консолідувати зусилля на шляху до духовного і культурного розвитку регіону.

«Необхідно відроджувати моральні цінності, щоб у кримчан, особливо молодих людей, були моральні орієнтири. Це завдання вважаю спільними для влади та представників музейних і культурних установ», – заявив МОГИЛЬОВ.

Меморандуми з музеями і заповідниками підписано у рамках реалізації акції «Зелений коридор» і проекту «Пам’ять жива», присвяченого святкуванню 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Згідно з документами, установи, за якими закріплені військові поховання і братські могили, зобов’язалися привести їх у належний вид, а музеї – забезпечити групам кримських школярів в поточному навчальному році безкоштовне відвідування у спеціально встановлені дні.

Театри взяли на себе зобов’язання забезпечити пільгове відвідування спектаклів для організованих груп кримських школярів на 2012 навчальний рік у спеціально встановлені дні, а також знижки на квитки для студентів. Крім того, в останній четвер кожного місяця пільгові категорії громадян зможуть отримувати безкоштовні перепустки на театральні заходи за наявності вільних місць.

Фото Радміну