Засуджений намагався втекти з колонії у Криму

Засудженого, який намагався скоїти втечу з колонії, затримали в Криму. Інцидент стався в четвер вранці, повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби.

"Близько 7 години 45 хвилин із Керченської виправної колонії №126 намагався вчинили втечу з-під варти один із засуджених. Завдяки діям особового складу чергової варти його було затримано", - зазначили в ДПтСУ.

За даним фактом проводиться службова перевірка.