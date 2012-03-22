У Севастополі планують звести меморіальний комплекс

У Севастополі на місці пам`ятника англійським воїнам планують звести меморіальний комплекс, повідомила прес-служба Севастопольської адміністрації.

Питання будівництва меморіального комплексу на місці пам`ятника англійським воїнам, які загинули під час Балаклавського битви (в період Кримської війни 1854-1855 років), обговорені у четвер в Севастополі під час зустрічі заступника голови міської держадміністрації Володимира АРАБАДЖІ з представниками Посольства Великої Британії в Україні – аташе з питань оборони полковником Джеремі БЕРНЕЛЛОМ і заступником глави Посольства Великої Британії в Україні Мартіном ДЄЄМ.

ДЄЙ повідомив, що англійська сторона готує проект меморіального комплексу, який буде передано до держадміністрації для затвердження.

АРАБАДЖІ, зі свого боку, відзначив: «Ми розглянемо проект на Містобудівній раді, і якщо ескіз комплексу буде затверджено, Велика Британія профінансує його будівництво. Думаю, незабаром в нашому місті з`явиться новий меморіальний комплекс».

Учасники зустрічі також обговорили можливість реконструкції англійського військового кладовища, розташованого на Каткартовому пагорбі. За словами АРАБАДЖІ, севастопольська влада готова підтримати ініціативу представників Великої Британії. «Нам зрозумілі ваші почуття - на севастопольській землі було чимало битв, і ми також пам`ятаємо історію і шануємо пам`ять співвітчизників. Наше головне завдання - не забувати про них і не повторювати помилок минулого», - наголосив заступник голови виконавчої влади міста.